به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، بابازاده گفت: ️این حریق که به دلیل بی‌احتیاطی و روشن کردن آتش توسط برخی گردشگران در این منطقه ایجاد شده بود، حدود یک هکتار از پوشش گیاهی و اراضی سیراچال را درگیر کرد.

وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش حریق، بلافاصله نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج به همراه نیرو‌های اداره محیط‌زیست، آتش‌نشانی و جمعی از همیاران طبیعت به محل حادثه اعزام شدند، ️عملیات اطفای حریق با تلاش بی‌وقفه پس از ۵ ساعت عملیات به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و احتمال شعله‌ور شدن مجدد آتش، نیرو‌های یگان حفاظت تا ساعاتی پس از اطفای کامل در عرصه حضور داشتند تا از عدم وجود هرگونه کانون احتمالی حریق اطمینان حاصل کنند.

رئیس ️اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج ضمن قدردانی از مشارکت همیاران طبیعت و دستگاه‌های همکار، از تمام گردشگران و مسافران محور کرج-چالوس درخواست کرد با توجه به فصل گرما و خشک بودن پوشش گیاهی، از روشن کردن آتش در عرصه‌های جنگلی و مرتعی جداً خودداری نمایند.