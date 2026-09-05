نویسنده کتاب «شیرین‌تر از عسل» با اشاره به سابقه حدود ۶۱ ساله هیئت حضرت قاسم بن‌الحسن (ع)، هدف از نگارش این اثر را مستندنگاری دقیق تاریخ این هیئت و ثبت خاطرات اعضای آن عنوان کرد.

حمید محمدی محمدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تلاش من این بود که در مستندنگاری این هیئت، همان مسیری را ادامه بدهم که برگزارکنندگان و بانیان آن از حدود ۶۱ سال پیش آغاز کرده‌اند؛ مسیری که باعث شده هیئت حضرت قاسم بن‌الحسن (ع) در طول این سال‌ها به مجموعه‌ای ریشه‌دار و اثرگذار تبدیل شود.

وی افزود: برای تدوین کتاب تلاش کردیم مستندنگاری دقیقی انجام شود و به همین منظور حدود ۳۰ مصاحبه و ۲۰ داستان در کتاب گردآوری شده است. البته انجام این کار زمان زیادی برد، چرا که خاطرات نقل‌شده از افراد مختلف باید با یکدیگر مقابله و صحت‌سنجی می‌شد.

محمدی ادامه داد: در برخی موارد ممکن بود افراد بخشی از اتفاقات گذشته را به خاطر نداشته باشند یا روایت‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشد؛ بنابراین تلاش کردیم با تطبیق خاطرات و بررسی روایت‌های مختلف، به روایت‌های دقیق‌تری برسیم تا آنچه در کتاب آمده، تا حد امکان خاطرات اصیل و مستند باشد.

نویسنده «شیرین‌تر از عسل» با بیان اینکه این کتاب می‌تواند الگویی برای دیگر هیئت‌های مذهبی کشور باشد، گفت: هیئت‌های مذهبی در ایران سابقه و ریشه طولانی دارند و مجموعه‌هایی با قدمت زیاد در کشور فعالیت می‌کنند، اما به نظرم هیئت حضرت قاسم بن‌الحسن (ع) از این جهت که توانسته در کنار فعالیت هیئتی، مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را شکل دهد، نمونه قابل توجهی است.

وی با اشاره به شکل‌گیری مجموعه مسجد و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی آن اظهار کرد: این مجموعه با نگاهی الگویی شکل گرفته و امروز نمونه‌ای از یک مجموعه مسجد‌محور است که فعالیت‌های مختلفی را در کنار یکدیگر دنبال می‌کند.

محمدی تأکید کرد: آنچه در این مجموعه اتفاق افتاده، نشان می‌دهد اگر ظرفیت مسجد و هیئت به درستی فعال شود، می‌تواند فراتر از برگزاری مراسم مذهبی، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم نیز نقش‌آفرین باشد.