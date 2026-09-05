همایش ملی کمپر و کاروانینگ، آبان ماه در فصل بهار گردشگری خراسان جنوبی، در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از برگزاری همایش ملی کمپر و کاروانینگ در اوایل آبان ماه سال جاری در این استان خبر داد و گفت: هدف اصلی از برگزاری این همایش، معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان در یکی از بهترین فصل‌های گردشگری خراسان جنوبی است.

عرب افزود: آبان ماه زمان مناسبی برای حضور گردشگران است و این همایش می‌تواند خراسان جنوبی را به عنوان مقصدی جذاب و امن برای گردشگران حوزه طبیعت‌گردی و ماجراجویانه معرفی کند.

وی گفت: توسعه گردشگری کاروانی، رونق اقتصادی جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار را به همراه دارد و حضور کاروان‌های گردشگری در استان، ضمن معرفی فرهنگ مهمان‌نوازی مردم این دیار، موجب تحرک در حوزه خدمات گردشگری و رونق بازارچه‌های صنایع‌دستی خواهد شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای مسیر‌های سفر شرکت‌کنندگان، افزود: در طراحی مسیر سفر این کاروان‌ها، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که اکثر شهرستان‌های استان در برنامه بازدید‌ها قرار گیرند تا ظرفیت‌ها و داشته‌های ارزشمند تمامی نقاط استان به این گروه از گردشگران حرفه‌ای معرفی شود.

عرب ابراز امیدواری کرد که این رویداد ملی نقطه عطفی برای تثبیت خراسان جنوبی در نقشه مسیر‌های گردشگری کمپر و کاروانینگ کشور باشد و بتوانیم با میزبانی شایسته، سفیرانی از جنس گردشگر برای معرفی فرهنگ و اقلیم استان در سراسر ایران داشته باشیم.