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قائممقام بنیاد ملی نخبگان در ارومیه گفت: حدود یک هزار و ۵۰۰ نخبه و مستعد برتر درآذربایجان غربی شناسایی شدهاند و برای توسعه پوشش طرحهای حمایتی افزایش ارتباط جامعه دانشگاهی با بنیاد ملی نخبگان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سعید خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان با تشریح برنامهها و حمایتهای این بنیاد، جذب و نگهداشت نخبگان، شناسایی استعدادهای برتر، توانمندسازی و شبکهسازی و تکریم نخبگان را از مهمترین محورهای مأموریتی بنیاد برای تحقق پارادایم قدرتبنیان عنوان کرد.
همزمان با سفر معاون علمی رئیسجمهور به آذربایجان غربی، نشست تشریح برنامهها و حمایتهای بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم ایران با حضور سعید خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان، محمدرضا هرمزینژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران و جمعی از استادان، نخبگان و مستعدان برتر استان در دانشگاه ارومیه برگزار شد.
خدایگان در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد ملی نخبگان، طرحهای حمایتی این بنیاد و شیوهنامه و سازوکار اجرای آنها را تشریح کرد و گفت: بنیاد ملی نخبگان در سه محور «شناسایی، توانمندسازی و شبکهسازی»، «جذب و نگهداشت» و «تکریم و الگوسازی» فعالیت میکند.
وی با اشاره به شناسایی و حمایت از مستعدین برتر، افراد نخبه و متخصص در کشور افزود: طرحهایی همچون شهاب، شهید وزوایی، شهید احمدی روشن، آموزشیار و پژوهشیار، شهید صیاد شیرازی، دانا، شهید چمران، جذب استعدادهای برتر در دستگاههای اجرایی، جذب هیئت علمی، جذب در مراکز خصوصی، طرح دکتر کاظمی آشتیانی و مسکن نخبگان، بخشی از برنامههای بنیاد برای حمایت از جامعه نخبگانی است.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان، با تأکید بر اهمیت جذب و نگهداشت نخبگان اظهار کرد: در طرح جذب استعدادهای برتر در دستگاههای اجرایی، با همکاری دیگر دستگاهها، کدهای شغلی کلیدی شناسایی شده و در طرح جذب هیئت علمی نیز بیش از ۹۵ درصد افراد تأییدشده بنیاد تاکنون در دانشگاهها جذب شدهاند.
خدایگان درباره وضعیت آذربایجان غربی نیز گفت: حدود یک هزار و ۵۰۰ نخبه و مستعد برتر در استان شناسایی شدهاند و با توجه به ظرفیت دانشگاهی استان، ضروری است ارتباط جامعه دانشگاهی با بنیاد افزایش یابد و افراد بیشتری از ظرفیت طرحهای حمایتی استفاده کنند.
وی افزود: در طرح شهید احمدی روشن ۱۷ نفر از استان در حلقههای حل مسئله مشارکت داشتهاند، ۸۶ نفر از ظرفیت طرح شهید صیاد شیرازی استفاده کردهاند و در سال ۱۴۰۵ نیز ۳۸ مورد تخصیص زمین یا واحد مسکونی در قالب طرح مسکن نخبگان در استان انجام شده است.
در این نشست، حاضران نیز پرسشها و دیدگاههای خود درباره نحوه بهرهمندی از طرحها و حمایتهای بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم ایران را مطرح کردند.