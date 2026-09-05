معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمدحسن اسماعیل‌پور با بیان این‌که هرگونه دریافت مبلغ بیش از این میزان، تخلف محسوب می‌شود، افزود: معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر با هدف صیانت از حقوق مستأجران، نظارت بر بازار اجاره‌بها را با جدیت دنبال می‌کند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: گشت‌های مشترک بازرسی از مشاوران املاک با همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اتحادیه مشاوران املاک و پلیس نظارت بر اماکن در حال انجام است و با مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم قرارداد با افزایش بیش از سقف ۲۵ درصدی کنند یا قرارداد‌ها را در سامانه خودنویس ثبت نکنند، برخورد قانونی می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر تاکید کرد: برای بنگاه‌های املاک متخلف و موجرانی که سقف افزایش اجاره‌بهای مصوب را رعایت نکنند، جرایم سنگینی پیش‌بینی شده است و در صورت احراز تخلف، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کمیسیون دریافتی، پروانه کسب واحد صنفی متخلف نیز می‌تواند تعلیق و محل کسب مهروموم شود.

وی گفت: موجرانی که مبالغی بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کرده باشند، در صورت شکایت مستأجر مکلف به بازگرداندن وجه مازاد هستند و مطابق مقررات، مشمول جرایم مالیاتی نیز خواهند شد.

اسماعیل‌پور اضافه کرد: قانون این حق را برای مستأجران محفوظ دانسته است که در صورت پرداخت مبالغ مازاد بر سقف تعیین‌شده، در مدت پنج سال از طریق مراجع قانونی برای احقاق حق و جبران خسارت اقدام کنند.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر از شهروندان و مستأجران خواست قرارداد‌های اجاره خود را با دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (خودنویس) ثبت کنند.

وی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی موجران یا مشاوران املاک می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.