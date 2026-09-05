به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرحناز رحیمی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دهدشت گفت: در دوره آموزشی یک روزه، مربیان پیش‌دبستانی در کنار آموزش‌های تئوری، مهارت‌های عملی و کاربردی مورد نیاز برای کار با کودکان را نیز فرا می‌گیرند.

رحیمی افزود: قصه‌گویی، نمایش خلاق، نمایش عروسکی، شعر و سرود و کاردستی از جمله کارگاه‌هایی است که برای این دوره پیش‌بینی شده است؛ مهارت‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز یادگیری جذاب‌تر و خلاقانه‌تر کودکان در مراکز پیش‌دبستانی باشد.

وی ادامه داد: در شهرستان کهگیلویه ۸۶ مرکز پیش‌دبستانی فعالیت دارند و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تلاش می‌کند با برگزاری چنین دوره‌هایی، گامی مؤثر در ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی کودکان بردارد.

این دوره با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و اداره‌کل آموزش و پرورش برگزار شده و مربیان شرکت‌کننده خود را برای آغاز سال تحصیلی و حضور مؤثرتر در کلاس‌های درس آماده می‌کنند.