استاندار قزوین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به موفقیت برنامه‌های هفته قزوین و ایران جان بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی و گردشگری برای رونق کسب‌وکار‌های استانی تأکید کرد.

گردشگری و صنعت، پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی استان قزوین هستند

گردشگری و صنعت، پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی استان قزوین هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری با بیان اینکه برنامه‌های هفته قزوین با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های استان برگزار شد، افزود: استقبال گسترده مردم و حضور ۲۰۰ هزار نفری در برنامه‌های متنوع فرهنگی، نشان‌دهنده هویت غنی استان است.

استاندار با تأکید بر اینکه گردشگری، سریع‌ترین ابزار برای ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار‌های شهری است، تصریح کرد: طبق آمار‌های موجود، میزان گردشگر ورودی به استان در شهریورماه نسبت به ماه‌های گذشته سه برابر افزایش داشته است که این روند باید با قدرت ادامه یابد.

وی به ظرفیت‌های صنعتی استان پرداخت و گفت: صنعت قزوین در شرایط سخت اقتصادی، نه‌تنها کاهش تولید نداشته، بلکه با رشد همراه بوده است که این نشان از توانمندی فعالان این عرصه دارد.

استاندار همچنین ضمن قدردانی از همکاری ویژه صداوسیمای مرکز قزوین در انعکاس رویداد‌های استان، از برگزاری جشنواره زیتون در ماه آینده خبر داد و تأکید کرد: معرفی این ظرفیت‌ها رسالت ماست و تلاش می‌کنیم با هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و رسانه، قزوین را در جایگاه واقعی خود در کشور تثبیت کنیم.

در آینده‌ای نزدیک برای توسعه دیپلماسی اقتصادی قزوین به روسیه سفر می‌کنیم

استاندار گفت: در آینده‌ای نزدیک به منظور توسعه دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های قزوین، به همراه وزیر اقتصاد و جمعی از فعالان و مدیران اقتصادی استان به روسیه سفر خواهیم کرد.

وی افزود: هفته‌هاست روی پیشنهاد‌های این سفر کار کرده‌ایم و با برنامه به روسیه خواهیم رفت و امیدواریم دستاورد‌های این سفر زمینه‌ساز توسعه استان در حوزه‌های مختلف باشد.

نوذری با اشاره به مثبت بودن تراز صادرات قزوین در ۶ ماهه امسال بیان کرد: دیپلماسی اقتصادی باید به افزایش صادرات استان منجر شود و سفر به روسیه نیز در همین راستا انجام خواهد شد.

وی همچنین از کلنگ‌زنی منطقه اقتصادی پس از بازگشت از روسیه خبر داد و گفت: این پروژه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ‌زنی خواهد شد.

پیش‌بینی افزایش حجم اقتصاد قزوین به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هم با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان قزوین اظهار کرد: قزوین با دارا بودن حدود ۹۵ صدم درصد از مساحت کشور و ۱.۵۷ درصد از جمعیت، نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه حجم اقتصاد استان در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های جاری حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، گفت: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این مسیر، سهم استان از اقتصاد ملی نیز از ۱.۳۷ درصد فعلی به حدود ۱.۴ درصد ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، ترکیب ارزش افزوده استان را شامل ۵۸ درصد صنعت و معدن، ۱۵ درصد کشاورزی و ۳۱ درصد خدمات دانست و تأکید کرد: سهم بخش صنعت استان نسبت به سال‌های گذشته ۸ تا ۱۰ درصد رشد داشته، اما بخش خدمات نیاز به توجه بیشتری دارد.

خلیلی‌خواه درباره وضعیت اشتغال تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان ۶.۶ درصد است. نکته حائز اهمیت این است که بخش صنعت با ۵۸ درصد ارزش افزوده، سهم اشتغالی در حدود ۳۸ تا ۳۹ درصد دارد که نشان‌دهنده «سرمایه‌بر بودن» این بخش است. در مقابل، بخش خدمات با ۳۱ درصد ارزش افزوده، ۴۵ درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده که نشان می‌دهد برای حل سریع‌تر مشکل بیکاری، باید بر بخش خدمات تمرکز بیشتری داشت.

وی با اشاره به شاخص‌های تورمی خاطرنشان کرد: برای سومین ماه متوالی، تورم ماهانه استان قزوین حداقل یک درصد کمتر از متوسط کشور بوده است. هرچند تورم کلی همچنان برای مردم ملموس و بالاست، اما این روند کاهشی نشان‌دهنده جهت‌گیری درست تیم اقتصادی استان است.

نرخ صدور مجوز‌های کسب‌وکار در قزوین به ۶۰ درصد رسید

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هم با تشریح آخرین وضعیت تسهیلات بانکی و شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار در استان اعلام کرد: نسبت تسهیلات به منابع و مصارف بانکی در استان به حدود ۹۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده پویایی نسبی در تأمین مالی بخش‌های مختلف است.

امیر خلیلی‌خواه همچنین با تأکید بر اهمیت ویژه بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی استان، به ارزیابی عملکرد استان در «درگاه ملی مجوزها» پرداخت و افزود: فرآیند صدور مجوز‌ها در استان طی سال‌های اخیر با روندی روبه‌رشد همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱ (نخستین سال اجرای این سامانه)، از مجموع ۱۳ هزار درخواست ثبت‌شده، ۴۶ درصد مجوز‌ها صادر شد.

وی تصریح کرد: این شاخص در سال ۱۴۰۲ با جهش به ۶۵ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز با ثبت ۱۱۹ هزار درخواست و صدور ۹۲ هزار مجوز، عملکرد استان به رقم قابل‌توجه ۸۵ درصد ارتقا یافت.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در سال ۱۴۰۴ هم از ۴۷ هزار درخواست ثبت‌شده، ۳۱ هزار فقره مجوز (معادل ۶۷ درصد) صادر شد و تا پایان مرداد امسال از ۲۳ هزار درخواست ثبت‌شده در سامانه، حدود ۱۴ هزار مجوز صادر شده که بیانگر تحقق ۶۰ درصدی است.

خلیلی خواه با اشاره به تفکیک عملکرد شهرستان‌های استان در این حوزه خاطرنشان کرد: در مجموع، میانگین عملکرد استان در صدور مجوز‌ها ۶۰ درصد ثبت شده است که در این میان شهرستان آبیک با ۷۳ درصد، بیشترین درصد موفقیت را به خود اختصاص داده است و سایر شهرستان‌ها نیز نظیر البرز، تاکستان و دیگر نقاط، در بازه ۵۳ تا ۶۱ درصد عمل کرده‌اند.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قزوینی با واردات کالا‌های اساسی و ملزومات تولید تسهیل می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین از تصویب راهکاری تازه برای تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.

مهدی عبدیان در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با اشاره به اهمیت حمایت از صادرکنندگان گفت: یکی از مصوبات مهم این نشست، اجرایی شدن بخشنامه شماره ۴۸/۶۲۱ مورخ دهم خرداد ۱۴۰۳ در استان است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین افزود: بر اساس این بخشنامه و با هدف تسهیل در امور تجاری، صادرکنندگان استان می‌توانند از این پس تعهدات ارزی خود را از طریق واردات کالا‌های اساسی و همچنین تامین ملزومات و مواد اولیه خطوط تولید واحد‌های صنعتی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام گامی موثر در جهت کاهش مشکلات تولیدکنندگان و رونق صادرات است، تصریح کرد: با اجرایی شدن این مصوبه در استان، دغدغه‌های ارزی فعالان اقتصادی تا حد زیادی مرتفع خواهد شد و شاهد پویایی بیشتری در بخش تجارت خارجی استان قزوین خواهیم بود.