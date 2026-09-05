به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهرستان کبودراهنگ با داشتن مراتع پوشیده از انواع گیاهان مستعد پرورش زنبور عسل است.

مهدی بغدادی یکی از این زنبورداران این شهرستان است که بیش از ۲۳ ساله مشغول پرورش زنبور عسل است و ۳ مرحله بعنوان زنبوردار نمونه استان انتخاب شده است.

او حدود ۱۲۰۰ کندو پرورش زنبور عسل دارد که در طول سال حدود ۸ تن عسل برداشت می کند و بعد از تامین بازار استان به شهر‌های دیگر کشور ارسال می کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: در این شهرستان ۱۲۳ زنبوردار در حال فعالیت هستند که بیش از ۱۲هزار کلونی زنبور عسل دارند.

محمود فتحی افزود: در زنبورستا‌های شهرستان برای بیش از ۲۰۰ نفر اشتغالزایی شده است.

دو زنبوردار در شهرستان کبودراهنگ در کنار تولید عسل پرورش ملکه هم دارد.

پرداخت نشدن تسهیلات به زنبورداران و بیمه نکردن کارگران بعلت تغییر فصل از مشکلاتشان است.