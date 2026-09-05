به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ایزانلو گفت: بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نوبت سر واکسن به‌صورت رایگان در اختیار دامداران شهرستان قرار گرفته که این میزان واکسیناسیون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲.۷۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: واکسیناسیون دام‌ها با هدف پیشگیری و کنترل بیماری‌های مهم واگیر دامی از جمله آبله، شاربن، طاعون نشخوار کنندگان کوچک (PPR)، هاری، تب برفکی و لمپی‌اسکین انجام شده است.

ایزانلو با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات دامپزشکی به‌صورت رایگان ارائه شده است، گفت: از مجموع عملیات انجام‌شده، یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۹۲۴ نوبت سر واکسن، معادل ۷۹.۲۶ درصد به‌صورت رایگان انجام شده و حدود ۳۰۰ هزار نوبت سر واکسن، معادل ۲۰.۷۴ درصد نیز به شکل بهادار بوده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شیروان ادامه داد: در اجرای برنامه واکسیناسیون، بخش خصوصی نیز مشارکت گسترده‌ای داشته و ۷۶.۵۲ درصد عملیات توسط بخش خصوصی و ۲۳.۴۸ درصد توسط بخش دولتی دامپزشکی انجام شده است.

وی حفظ سرمایه دامی، کاهش خسارت‌های ناشی از بیماری‌های واگیر و حمایت از دامداران را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح‌ها عنوان کرد و گفت: همکاری دامداران، مشارکت بخش خصوصی و حمایت‌های دولت، نقش مؤثری در افزایش پوشش واکسیناسیون و کنترل بیماری‌های دامی در شهرستان داشته است.