کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از روز دوشنبه تا حدود ۲ تا ۳ درجه از شدت گرمای روز‌های اخیر کاسته می‌شود و وزش باد و بارش پراکنده در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهن‌پرست» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه به بعد، حدوداً ۲ تا ۳ درجه از شدت گرمای روز‌های اخیر کاسته می‌شود.

وی افزود: وزش باد برای روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه مورد انتظار است و در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده به همراه ابرناکی وجود دارد.

میهن‌پرست گفت: برای امروز و فردا نوسان دمایی محسوسی نخواهیم داشت.