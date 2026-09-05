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عرفانپور(شاعر)، شعر را رسانهای مؤثر برای روایت رویارویی بزرگ ملت ایران با دشمن عنوان کرد.
میلاد عرفانپور، شاعر، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با تأکید بر نقش تاریخی شعر در فرهنگ ایرانی، گفت: شعر در همه قرنهایی که پشت سر گذاشتهایم، یکی از مهمترین رسانهها و هنرهای ایرانیان بوده و امروز نیز در آستانه یک رویارویی بزرگ، نقش ویژهای در روایت این حماسه دارد.
عرفانپور با اشاره به ضرورت حضور شعر در میدان روایت افزود: وظیفه شاعران است که این رویارویی عظیم را روایت کنند؛ رویارویی جبههای که پرچمدارانی همچون امام خامنهای شهید و مردان حاضر در میدان دارد، در برابر جبهه باطلی که با تمام قدرت به میدان آمده تا رنگی از روشنایی باقی نماند.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، نقش شعر بسیار مهم است و شاعران باید به میدان بیایند و آنچه را در این رویارویی بزرگ میگذرد، برای مردم و آیندگان روایت کنند.
میلاد عرفانپور همراه دیگر شاعران در شب شعر میدان و خیابان "رجزخوان" شعر میخوانند.