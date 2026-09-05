پخش زنده
امروز: -
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم اجرای دقیق قانون در جبران خسارتهای وارده به عرصههای طبیعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار در نشست شورای اداری منابع طبیعی ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه منابع طبیعی استان در حوزههایی نظیر تولید نهال و مقابله با زمینخواری، گفت: حمایت از محیطزیست و منابع طبیعی، رویکرد محوری دولت چهاردهم است که باید در استان با جدیت دنبال شود.
استاندار با اشاره به بازدید اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهالستان شهرستان چرام و استقبال وی از طرح جنگلداری اجتماعی، افزود: امیدواریم با پیادهسازی این الگو در حوضههای آبخیز و با بهرهگیری از مشارکت مردم، ضمن صیانت از انفال، زمینه بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای طبیعی استان فراهم شود.
وی با ابلاغ دستوری صریح به دستگاههای اجرایی تأکید کرد: پروژههای عمرانی نباید به بهای تخریب طبیعت اجرا شوند، تمامی دستگاههایی که فعالیتهای آنان موجب آسیب به منابع طبیعی میشود، طبق قانون مکلف به پرداخت خسارت هستند.
تکلیف قانونی دستگاهها در قبال منابع طبیعی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با زمینخواری و پیشبرد طرحهای آبخیزداری، بر اهمیت اجرای مدیریت جامع حوضههای آبخیز تأکید کرد.
سید جمال موسویان با استناد به بند «ب» ماده ۱۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: دستگاههای مجری طرحها موظفاند پیش از هرگونه اقدام، نقشه طرحهای مصوب خود را برای برآورد خسارت احتمالی به ادارهکل منابع طبیعی ارائه دهند.
وی افزود: هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در عرصههای ملی که منجر به تغییر در اجزای زیستبوم شود، تخریب محسوب شده و کارشناسان منابع طبیعی بر اساس قانون، خسارت وارده را برآورد و دستگاه مجری را ملزم به پرداخت آن خواهند کرد.
مدیرکل منابع طبیعی استان با انتقاد از همکاری ضعیف برخی دستگاهها در این زمینه، ادامه داد: منابع حاصل از این خسارتها در صندوق احیای عرصههای آسیبدیده هزینه میشود تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، فرآیند بازسازی و احیای جنگلها با سرعت بیشتری پیگیری شود.
این نشست با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی پیش از آغاز طرحهای عمرانی و تقویت تعامل دستگاهها با ادارهکل منابع طبیعی به پایان رسید.