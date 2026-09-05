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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بندر تجاری کیش در هفته گذشته به ۹ هزار و ۳۷۴ مسافر و هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو خدماترسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در مجموع ۹ هزار و ۳۷۴ مسافر و سرنشین خودرو با شناورهای مسافری و خودروبر (لندینگکرافتها) در مسیر دریایی بنادر کیش، چارک و آفتاب جابهجا شدند و از این تعداد، چهار هزار و ۶۸۸ نفر مسافر ورودی و چهار هزار و ۶۸۶ نفر مسافر خروجی بودند.
۱۱۲ سفر با شناورهای خودروبر (لندینگکرافت) در این مدت انجام شد و هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو در این مسیر جابهجا شد که از این تعداد، ۷۹۸ دستگاه خودرو وارد کیش و هزار و ۱۴ دستگاه خودرو نیز از کیش خارج شدند.
دو هزار و ۳۹۴ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و سه هزار و ۴۲ سرنشین در مسیر خروجی با شناورهای خودروبر جابهجا شدند.
در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۹۴ سفر دریایی انجام شد و سه هزار و ۹۳۸ مسافر جابهجا شدند و از این تعداد، دو هزار و ۲۹۴ نفر مسافر ورودی و هزار و ۶۴۴ نفر مسافر خروجی بودند.