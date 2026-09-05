نخستین گواهی تولید محصولات صادراتی منطقه آزاد مازندران برای تولید هزار و ۳۲۲ تن و ۲۰۴ کیلوگرم روغن و کنجاله سویا، در بندر امیرآباد صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به اینکه این گواهی تولید، نخستین گواهی صادرشده برای تولید محصولات صادراتی در منطقه آزاد مازندران است و در چارچوب مصوبات کمیسیون تعیین ارزش افزوده صادر شده است افزود: بر اساس دو فقره گواهی تولید صادرشده، در مجموع هزار و ۳۲۲ تن و ۲۰۴ کیلوگرم محصول سویا تولید شده است.

امین افقی گفت: این گواهی‌ها با استناد به مصوبات جلسه ۹۲۳ کمیسیون تعیین ارزش افزوده صادر شده و نشان‌دهنده ظرفیت فعالیت واحد‌های تولیدی مستقر در منطقه آزاد مازندران در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با بیان اینکه روغن تولیدی برای صادرات در نظر گرفته شده و کنجاله سویا نیز در قالب محصول تولیدی ثبت شده است افزود: توسعه فعالیت واحد‌های تولیدی و فرآوری در بندر امیرآباد می‌تواند در افزایش ارزش افزوده، رونق تولید و تقویت جایگاه منطقه آزاد مازندران در زنجیره تجارت و صادرات محصولات فرآوری‌شده نقش داشته باشد.