

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار فرزاد اکبری اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران پليس کرمانشاه مبنی بر حمل سویای غیرمجاز توسط یک دستگاه کامیون در محور کرمانشاه - ماهیدشت، نسبت به شناسایی و توقیف خودرو مورد نظر اقدام شد. وي افزود: در بازرسي از این کامیون که نمايندگان تعزیرات حکومتی نيز حضور داشتند، 26 تن و 600 کيلوگرم سویای نامرغوب و ناخالص کشف شد. سردار اکبری ارزش محموله کشف شده کشف شده را طبق نظر کارشناسان 32 ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: در اين راستا يک نفر هم دستگير و پرونده اي تشکيل و موضوع تحت رسيدگي قرار دارد.