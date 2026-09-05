معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ضمن بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در جریان آخرین وضعیت زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، از پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی بازدید کرد.

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در جریان سفر به استان آذربایجان غربی، از پارک علم و فناوری استان و نمایشگاه محصولات و دستاورد‌های فناورانه و دانش‌بنیان شرکت‌های مستقر در این مجموعه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری استان قرار گرفت.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از محصولات و دستاورد‌های فناورانه شرکت‌های استان در حوزه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، زیست‌پزشکی، کشاورزی، انرژی، صنایع پیشرفته، نرم‌افزار و تولید محتوای دیجیتال ارائه شده است.

از جمله محصولات معرفی‌شده می‌توان به زباله‌سوز پیرولیزی، کیت‌های تشخیصی بالینی، پلتفرم هوشمند تشخیص و درمان شخصی‌سازی‌شده ناباروری، کود مایع گوگرد پتاسیمی، سامانه مدیریت امور دهیاری‌ها و کنترلر هوشمند موتورخانه اشاره کرد.