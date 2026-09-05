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شهردار ارومیه از برگزاری نهمین جشنواره انگور برای معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی ارومیه از ۱۹ تا ۲۹ شهریورماه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار ارومیه با اعلام برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه از ۱۹ تا ۲۹ شهریورماه، این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و کشاورزی ارومیه دانست و گفت: با برنامهریزیهای انجامشده و دعوت از مهمانان و نمایندگان کشورهای مختلف، تلاش میشود جشنواره امسال گامی مؤثر در مسیر تبدیل این رویداد به یک جشنواره بینالمللی باشد.
آیدین رحمانی رضائیه از برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه از ۱۹ تا ۲۹ شهریورماه خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی و گردشگری، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای گردشگری شهر ارومیه، فرهنگ و سنتهای غنی آذربایجان و همچنین محصولات کشاورزی منطقه است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد اظهار کرد: از چندین ماه گذشته، برنامهریزیهای لازم برای آمادهسازی دهکده ساحلی چیچست، محل برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه، آغاز شده و سازمانها و مجموعههای خدماترسان شهرداری ارومیه در حال فراهمسازی زیرساختها و شرایط لازم برای میزبانی شایسته از شهروندان و گردشگران هستند.
شهردار ارومیه افزود: در این جشنواره، علاوه بر اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، غرفههایی برای عرضه محصولات کشاورزی، سوغات، صنایعدستی و معرفی توانمندیها و ظرفیتهای بومی منطقه برپا خواهد شد تا مهمانان و گردشگران بتوانند بیش از پیش با فرهنگ، آدابورسوم و ظرفیتهای ارزشمند آذربایجان و ارومیه آشنا شوند.
رحمانی رضائیه با اشاره به تجربه موفق هشتمین جشنواره انگور ارومیه گفت: سال گذشته این جشنواره میزبان مهمانان خارجی و سفرای برخی کشورهای خارجی بود و تلاش داریم با بهرهگیری از تجربیات ارزشمند دوره گذشته، امسال نیز گامهای مؤثرتری برای ارتقای سطح این رویداد برداریم.
وی ادامه داد: برای نهمین جشنواره انگور ارومیه، دعوتنامههای رسمی برای سفرای کشورهای خارجی ارسال شده است و امیدواریم با حضور مهمانان و نمایندگان کشورهای مختلف، بتوانیم زمینه تبدیل این جشنواره به یک رویداد بینالمللی و معرفی هرچه بهتر ارومیه در عرصه گردشگری و فرهنگی را فراهم کنیم.
شهردار ارومیه با تأکید بر اینکه برگزاری این جشنواره تنها مختص یک دستگاه یا شهرداری نیست، اظهار کرد: برگزاری باشکوه چنین رویداد بزرگی نیازمند همکاری و همراهی تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای مسئول و مجموعههای مختلف است و امیدواریم با همافزایی و مشارکت همه بخشها، جشنوارهای در شأن شهروندان ارومیه برگزار شود.
رحمانی رضائیه همچنین از نقش مؤثر رسانهها و فعالان فضای مجازی در برگزاری دوره گذشته جشنواره قدردانی کرد و گفت: رسانهها و فعالان فضای مجازی سال گذشته با پوشش گسترده این رویداد، نقش مهمی در معرفی جشنواره انگور ارومیه ایفا کردند و بدون شک امسال نیز با همراهی مدیریت شهری میتوانند در برگزاری رویدادی قویتر، باشکوهتر و اثرگذارتر از گذشته نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اطلاعرسانی گسترده این جشنواره افزود: برای نخستین بار، اطلاعرسانی نهمین جشنواره انگور ارومیه از طریق تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها در ورودی شهرستانهای استان و همچنین محورهای مواصلاتی استانهای همجوار، با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی انجام شده است که از همکاری و همراهی این مجموعه قدردانی میکنیم.
شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: جشنواره انگور تنها یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه رویدادی برای معرفی شهر ارومیه، تقویت صنعت گردشگری، معرفی محصولات کشاورزی، فرهنگ و سنتهای غنی منطقه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان شهروندان و مهمانان این شهر است.
رحمانی رضائیه در پایان با قدردانی از همراهی شورای شهر و تمامی عوامل اجرایی و دستاندرکاران برگزاری این رویداد گفت: از همینجا از همه مدیران، کارکنان و عوامل اجرایی که از چندین ماه گذشته برای برگزاری هرچه باشکوهتر نهمین جشنواره انگور ارومیه تلاش و برنامهریزی کردهاند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم با همراهی همه دستگاهها و مردم، شاهد برگزاری جشنوارهای ماندگار و درخور نام ارومیه باشیم.