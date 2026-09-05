۲۷۰ قطعه سکه تقلبی و سلاح جنگی در شهرستان بویین و میاندشت کشف وتوقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی بویین و میاندشت گفت: مأموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری و اجرای طرح‌های امنیتی، به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ احمد سپهوند افزود: در بازرسی دقیق از خودرو، ۲۷۰ قطعه سکه کشف شد که پس از شک کردن مأموران به اصالت آنها و بررسی‌های تخصصی، مشخص شد سکه‌های کشف‌شده تقلبی بوده و اصالت ندارند.

وی ادامه داد: مأموران دربازرسی از خودرو، یک قبضه کلت کمری، دو تیغه خشاب و شش تیر جنگی نیز کشف و ضبط کردند.

سپهوند با اشاره به تحقیقات در خصوص سکه‌های تقلبی گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد، ۲ سرنشین خودرو، سکه‌ها را با تصور اصالت تهیه کرده بودند و خود آنان نیز قربانی کلاهبرداری افراد سودجو شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین و میاندشت به شهروندان هشدار داد: پیش از هرگونه معامله، خرید طلا، سکه و سایر کالا‌های ارزشمند از اصالت کالا اطمینان حاصل کرده و از طریق مراکز رسمی و قابل اعتماد معامله کنند.

وی افزود: تحقیقات پلیس برای شناسایی فرد یا افرادی که با عرضه سکه‌های تقلبی اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند، ادامه دارد.

سرهنگ سپهوند تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه که امنیت اقتصادی و آرامش شهروندان را تهدید کند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.