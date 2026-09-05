

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی، صبح امروز شنبه ۱۴ شهریور در ادامه بازدید‌های میدانی از طرح‌های زیرساختی غرب استان، با حضور در محور کلاردشت به مرزن‌آباد، از روند عملیات اجرایی چهارخطه کردن این جاده بازدید کرد و با تخصیص اعتبار ۴۰ میلیاردی، دستور تسریع در روند تکمیل این پروژه را صادر کرد. ‎



استاندار مازندران در گفت‌و‌گو با فرماندار کلاردشت و پیمانکار طرح بر رفع موانع موجود و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مسیر تأکید کرد و با اشاره به اهمیت راهبردی محور کلاردشت-مرزن‌آباد در تسهیل تردد شهروندان و گردشگران، افزود: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راهسازی و زیرساختی استان از اولویت‌های اصلی تیم مدیریتی مازندران است و در همین راستا، اعتبار ۴۰ میلیاردی برای تسریع در روند عملیات اجرایی این طرح اختصاص یافته است.



وی با تأکید بر نظارت مستمر بر روند پیشرفت طرح‌ها افزود: حضور در محل طرح‌ها تنها یک بازدید تشریفاتی نیست، بلکه برای پایش میدانی، بررسی چالش‌های فنی و اطمینان از پایبندی پیمانکاران به زمان‌بندی‌های تعیین شده صورت می‌گیرد تا حق مردم برای داشتن راه‌های ایمن و استاندارد به بهترین شکل محقق شود.



محور کلاردشت به مرزن‌آباد به دلیل حجم بالای تردد بومیان و گردشگران، یکی از شریان‌های ترافیکی مهم در غرب مازندران محسوب می‌شود که چهارخطه کردن آن، نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی منطقه، افزایش ایمنی تردد و توسعه اقتصادی شهرستان خواهد داشت.

استاندار مازندران در پایان این بازدید، ضمن ابراز امیدواری برای بهره‌برداری از این مسیر در آینده‌ای نزدیک، گفت: پیگیری‌ها تا حصول نتیجه نهایی و بهره‌برداری کامل از این طرح حیاتی ادامه خواهد داشت