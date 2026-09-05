به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا شهردار یاسوج گفت: طرح تعریض و اصلاح هندسی بلوار ابوذر گفت: محدوده اجرای این طرح پیش از این به دلیل عرض کم مسیر و وجود پیچ در بلوار، یکی از نقاط پرترافیک و حادثه خیز این محور محسوب میشد که در برخی ساعات، عبور و مرور خودروها در آن با دشواری همراه بود.

آشنا افزود: با اجرای کامل عملیات، بخش مورد نظر از بلوار ابوذر اصلاح و بازگشایی شد تا شرایط مناسبتری برای تردد خودروها و شهروندان فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای اصلاح هندسی این بلوار ۶۰۰ متر طول جدولگذاری، هزار و ۲۰۰ مترمربع زیرسازی و هزار و ۲۰۰ مترمربع آسفالت انجام شده است، اضافه کرد: برای اجرای این طرح ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی شهرداری هزینه شد.