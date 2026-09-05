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چهارمین همایش استانی بزرگ موفقیت در کشت زعفران با حضور جمعی از کشاورزان زعفران کار استان در محل تالار رضا شیروان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این همایش رئیس جهادکشاورزی استان خراسان شمالی با بیان تقدیر و تشکر از حضور همه کشاورزان زعفران کار استان، از راه اندازی بورس زعفران خبر داد.
زعفران، محصولی کمآب بر، اما اقتصادی که میتواند نقش مهمی در درآمد کشاورزان داشته باشد؛ فعالان این حوزه در شیروان گردهم آمدند تا از راههای افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت و توسعه فرآوری این محصول بگویند.
شهرستان شیروان میزبان چهارمین همایش استانی بزرگ موفقیت در کشت زعفران بود؛ همایشی که با حضور جمعی از کشاورزان و زعفرانکاران خراسان شمالی برگزار شد تا تجربه و دانش علمی، در کنار ظرفیتهای تولید این محصول قرار گیرد.