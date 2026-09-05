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دومین دوره رقابتهای نونهالان غرب کشور با حضور ۴ تیم و ۱۰۰ ورزشکار به میزبانی اسدآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دومین دوره رقابتهای نونهالان غرب کشور با حضور ۴ تیم و ۱۰۰ ورزشکار به میزبانی اسدآباد برگزار شدو برترینهای این مسابقات به مصاف تیمهای تهران و مازندران میروند.
مسئول برگزاری مسابقات کشتی غرب کشور در رده نونهالان گفت: این رقابتها با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای آینده کشتی برگزار شد و برترینهای این دوره در ادامه به مصاف تیمهای قدرتمند تهران و مازندران خواهند رفت.
فردین قهرمانی با اشاره به ظرفیتهای ورزشی شهرستان اسدآباد تصریح کرد: این دومین دورهای است که مسابقات نونهالان غرب کشور در اسدآباد برگزار میشود و تلاش داریم با تداوم میزبانی از رقابتهای معتبر، زمینه برگزاری مسابقات کشوری و حتی بینالمللی کشتی را در این شهرستان فراهم کنیم.
قهرمانی تأکید کرد: برگزاری این مسابقات میتواند نقش مهمی در شناسایی استعدادها و توسعه کشتی در منطقه داشته باشد.