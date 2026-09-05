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بیماران، منتظر حضور اهداکنندگان خون در مراکز اهدای خون استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: مرکز درمانی استان حداقل یک نیاز ثابت به خون و فرآوردههای خونی دارند که عواملی از جمله گرمی، سردی و آلودگی هوا، تعطیلات و مسافرتها در این حداقل نیاز ثابت تاثیر منفی گذاشته و لازم است، با حضور اهداکنندگان ایثارگردر مراکز اهدای خون این کاهش، جبران شود.
کیان دهراب پور افزود: روزانه حداقل ۹۰۰ فرآورده خونی به مراکز درمانی استان ارسال میشود تا هیچ بیماری به خاطر کمبود فرآورده با مشکل روبهرو نشود.
وی از هم استانیها خواست: برای تامین صد درصد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.
۱۱ مرکز انتقال خون در استان فعالیت میکند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است و ۶۲ مرکز در استان اصفهان از سازمان انتقال خون، فرآوردههای خونی دریافت میکنند.
در استان اصفهان بیش از یک هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، بالغ بر یک هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به صورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.