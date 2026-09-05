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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از دستگیری عامل شکار پرندگان وحشی در یکی از مناطق آزاد شهرستان خوسف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: حین گشتزنی و پایش مناطق آزاد این شهرستان، با رصد هوشمندانه و اقدام بهموقع، یک نفر متخلف شکار و صید شناسایی و یک قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه تیهو از متخلف کشف شد.
مسعود روانان افزود: مأموران یگان حفاظت پس از صورتجلسه تخلف و ضبط ادوات کشف شده، پروندهای در این خصوص تشکیل داده و متهم برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ضمن هشدار به متخلفان زیستمحیطی، افزود: یگان حفاظت محیطزیست با هرگونه شکار و صید غیرمجاز که موجب به خطر افتادن گونههای جانوری و برهمخوردن تعادل زیستگاه میشود، بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد کرد.
روانان در پایان از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را بلافاصله به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها و یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.