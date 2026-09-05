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طرح توانمندسازی روستای خراسانمحله بابل با هدف ارتقای شاخصهای اقتصادی و زیرساختی در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان مازندران و مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،طرح توانمندسازی روستای خراسانمحله بابل با هدف ارتقای شاخصهای اقتصادی و زیرساختی در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان مازندران و مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
نماینده ولی فقیه در مازندران، در حاشیه مراسم ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک روستاها در توسعه ملی، گفت: ما نباید به روستا صرفاً به عنوان یک سکونتگاه نگاه کنیم؛ روستاها در نگاه کلان نظام، سنگرهای اصلی جنگ اقتصادی هستند.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی،افزود: اگر امروز در خراسانمحله شاهد اجرای طرح توانمندسازی هستیم، این گام نخست برای تبدیل کردن ظرفیتهای بالقوه به ثروت پایدار برای اهالی است.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در مدیریت روستایی گفت: توانمندسازی به معنای واقعی کلمه، یعنی فعال کردن استعدادهای خفته در دل روستا است و نباید اجازه دهیم روستاها به مصرفکننده تبدیل شوند. باید چرخه تولید، از کشاورزی هوشمند تا صنایع تبدیلی کوچک، در خود روستا تکمیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران افزود|: نگاه ما به طرحهای توانمندسازی، ایجاد وابستگی نیست، بلکه شکوفایی استقلال معیشتی روستاییان است.
آیتالله لایینی با تأکید بر لزوم حفظ جمعیت جوان در مناطق روستایی تصریح کرد: امروز بزرگترین تهدید برای روستاهای مازندران، تخلیه از نیروی جوان و مولد است. اجرای این طرح باید به گونهای باشد که انگیزه ماندگاری در جوانان تقویت شود.
وی گفت:اگر زیرساخت فراهم باشد و درآمدِ حاصل از کار در روستا با هزینههای زندگی متناسب گردد، شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها خواهیم بود. مسئولان باید از تصدیگری صرف دست بردارند و به نقش تسهیلگری و حامی بازگردند تا مردم خود سکاندار آبادانی باشند.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران با اشاره به عنوان مراسم جشن همدلی گفت: همدلی و مشارکت اجتماعی، چاشنیِ هر طرح عمرانی است. اگر بهترین طرحها هم نوشته شود، اما مشارکت و وفاق مردم در میان نباشد، به نتیجه نمیرسد. خراسانمحله امروز میتواند به عنوان یک الگوی موفق، مسیر را برای سایر روستاهای شهرستان بابل و استان مازندران روشن کند. امیدواریم این جشنِ آبادانی، سرآغاز یک حرکت جدیتر برای رفع محرومیتها و شکوفایی اقتصاد روستایی در منطقه باشد.