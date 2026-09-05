دادستان تهران گفت: کالا‌هایی که در این بندر بدون مجوز تعیین تکلیف و ترخیص نشده‌اند، احتکار محسوب می‌شوند و جریمه‌های سنگین به آنها تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در بازدید از بندر خشک ریلی آپرین اسلامشهر، از امکانات و تجهیزات این بندر بازدید و در جریان روند خدمات این مرکز پشتیبانی ریلی قرار گرفت.

دادستان تهران در این بازدید با اشاره به کالا‌هایی که در این بندر دپو شدند، گفت: کالا‌هایی که در این بندر بدون مجوز هنوز تعیین تکلیف و ترخیص نشده‌اند، احتکار محسوب می‌شوند و جریمه‌های سنگین به آنها تعلق می‌گیرد.