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دادستان تهران گفت: کالاهایی که در این بندر بدون مجوز تعیین تکلیف و ترخیص نشدهاند، احتکار محسوب میشوند و جریمههای سنگین به آنها تعلق میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در بازدید از بندر خشک ریلی آپرین اسلامشهر، از امکانات و تجهیزات این بندر بازدید و در جریان روند خدمات این مرکز پشتیبانی ریلی قرار گرفت.
دادستان تهران در این بازدید با اشاره به کالاهایی که در این بندر دپو شدند، گفت: کالاهایی که در این بندر بدون مجوز هنوز تعیین تکلیف و ترخیص نشدهاند، احتکار محسوب میشوند و جریمههای سنگین به آنها تعلق میگیرد.