مدیر کنترل پرواز هواپیمایی ایران‌ ایر گفت: در صورتی که فرآیند تعمیر هواپیمای اصلی مشهد به تهران این شرکت تا ساعت مقرر به پایان برسد، پرواز با همان هواپیما و در غیر این صورت، پرواز امشب با هواپیمای جایگزین انجام خواهد شد.

مدیر کنترل پرواز ایران‌ ایر در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،گفت: پرواز ۳۴۹۷ این شرکت، پس از تکمیل فرآیند سوار کردن مسافران و دریافت مجوزهای لازم، در مرحله خزش به سمت باند فرودگاه قرار داشت که خلبان در حین انجام این عملیات، متوجه بروز یک نقص فنی شد.

علی ثانی تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل های سخت‌گیرانه ایمنی، خلبان تصمیم گرفت بلافاصله هواپیما را به پارکینگ فرودگاه بازگرداند تا از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به حضور فوری متخصصان در محل، افزود:بررسی‌های فنی نشان داد که رفع این نقص مستلزم تعویض یک قطعه خاص است. این قطعه در حال حاضر از طریق بخش مهندسی تعمیرات شناسایی و به سمت مشهد ارسال شده است تا با رفع عیب، ایمنی پرواز تضمین گردد.

مدیر کنترل پرواز با اطلاع‌رسانی درباره وضعیت امروز مسافران گفت: به منظور جلوگیری از تداوم تأخیر، یک هواپیمای جایگزین نیز در نظر گرفته شده است. در صورتی که فرآیند تعمیر هواپیمای اصلی تا ساعت مقرر به پایان برسد، پرواز با همان هواپیما و در غیر این صورت، پرواز با هواپیمای جایگزین در ساعت ۱۹ امروز شنبه، انجام خواهد شد.

وی در پایان ضمن ابراز تأسف از وضعیت پیش آمده، از تمامی مسافران عزیز عذرخواهی کرد و با اشاره به محدودیت‌های موجود، گفت: تمام تلاش شرکت بر این است که پروازها در کمال ایمنی انجام شود. همچنین با توجه به ایام تعطیلات و محدودیت‌های زمانی، تلاش‌های لازم جهت اسکان مسافران در ساعات پایانی شب انجام شده و تمهیدات حمایتی برای مسافران نیز در نظر گرفته شده است.