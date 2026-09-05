

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد دولتی گفت: در این مدت ۲۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار صادر شده است.



وی عمده کالاهای صادراتی را شامل کاتد مس، پسته، اکسید مولیبدن، فولاد، شکر، خرما، آلومینیوم و کاشی عنوان کرد که به کشورهای ترکیه، هند، چین، عراق، روسیه، افغانستان و پاکستان صادر شده‌اند.



وی همچنین از واردات ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار در این مدت خبر داد و افزود: قطعات منفصله خودرو، تجهیزات خط تولید، خودروهای برقی و هیبریدی، بیل مکانیکی، کک متالورژی و دامپتراک از مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند.