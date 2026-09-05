

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد مازندران گفت: در راستای تحقق عدالت فرهنگی و تقویت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مناطق روستایی، وعده تجهیز کتابخانه مسجد امام جعفر صادق (ع) روستای مرزنگو آمل محقق شد.



مومنی خنکدار افزود کتابخانه کانون فرهنگی هنری مسجد امام جعفر صادق (ع) روستای مرزنگو آمل که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ با اندک امکانات کتابخانه‌ای به همت هیئت امنا و اهالی خیراندیش این روستا افتتاح شده بود، با نگاه ویژه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان، در مسیر توسعه و تجهیز قرار گرفت.



وی ادامه داد: در این مرحله از تجهیز، ۲۰ میلیون تومان برای تهیه امکانات استاندارد مطالعاتی اختصاص یافت و ۴ قفسه کتاب، ۸ صندلی و ۲ میز مطالعه با هدف ایجاد فضایی آرام و استاندارد برای اعضای کتابخانه در اختیار مسجد قرار گرفت.



مومنی خنکدار همچنین از اهدا و تجهیز این کتابخانه به یک‌هزار جلد کتاب در موضوعات متنوع خبر داد و گفت: هدف ما این است که مساجد روستایی تنها مکانی برای اقامه نماز نباشند، بلکه به مراکز پویای فرهنگی و کانون‌های اصلی رشد علمی و معرفتی جوانان و نوجوانان تبدیل شوند.



مدیرستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد مازندران گفت: حمایت از کتابخانه‌های مساجد به ویژه مساجد روستایی و کم برخوردار همچنان در اولویت برنامه‌های نظارتی و ترویجی این ستاد قرار دارد تا فرهنگ انس با کتاب با محوریت مساجد محلات بیش از پیش در میان مردم نهادینه شود.