

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این جوان به همراه خانواده برای گردش و تفریح به محدوده سد زاگرس رفته بود با وجود آشنایی با فنون شنا، هنگام ورود به آب، به دلیل عمق زیاد سد دچار حادثه شد و غرق شد.

پس از وقوع حادثه، عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر این جوان با همراهی بهمن پرورش غواص کرمانشاهی ادامه یافت و پیکر وی پس از عملیات جستجو از آب خارج شد .

فرماندار گیلانغر ب از شهروندان خواست از ورود به آب سدها و نزدیک شدن به محدوده‌های ممنوعه برای شنا خودداری کنند .

رضایی از شرکت آب منطقه‌ای خواست با نصب و تقویت تابلوهای هشداردهنده و علائم ممنوعیت شنا در اطراف سدهای شهرستان، آگاهی‌رسانی و اقدامات پیشگیرانه را افزایش دهد تا از تکرار حوادث تلخ غرق‌شدگی جلوگیری شود.