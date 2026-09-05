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جوان ۲۸ ساله گیلانغربی که برای شنا وراد محدوده سدزاگرس شهرستان گیلانغرب شده بود به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست داد و پیکر وی پس از عملیات جستوجو از آب خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این جوان به همراه خانواده برای گردش و تفریح به محدوده سد زاگرس رفته بود با وجود آشنایی با فنون شنا، هنگام ورود به آب، به دلیل عمق زیاد سد دچار حادثه شد و غرق شد.
پس از وقوع حادثه، عملیات جستوجو برای یافتن پیکر این جوان با همراهی بهمن پرورش غواص کرمانشاهی ادامه یافت و پیکر وی پس از عملیات جستجو از آب خارج شد .
فرماندار گیلانغر ب از شهروندان خواست از ورود به آب سدها و نزدیک شدن به محدودههای ممنوعه برای شنا خودداری کنند .
رضایی از شرکت آب منطقهای خواست با نصب و تقویت تابلوهای هشداردهنده و علائم ممنوعیت شنا در اطراف سدهای شهرستان، آگاهیرسانی و اقدامات پیشگیرانه را افزایش دهد تا از تکرار حوادث تلخ غرقشدگی جلوگیری شود.