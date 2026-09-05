هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، از دانشگاه تحقیقاتی ملی «مؤسسه انرژی مسکو» (NIU «MPEI») بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ واحدی ضمن بازدید از گروه مهندسی برق (IETE)، مرکز آموزشی «سیستم الکتریک-MPEI»، مرکز مشترک آموزشی-مشاور‌های ABB-MPEI و مرکز مهندسی «انرژی توان بالا نسل جدید» گروه مهندسی برق (IRE) دانشگاه تحقیقاتی ملی «مؤسسه انرژی مسکو» با زیرساخت‌های علمی-آموزشی این دانشگاه آشنا شد.

در این بازدید‌ها، بر محور‌های اجرای پروژه‌های مشترک علمی و فناورانه، توسعه برنامه‌های پژوهشی، از جمله در حوزه تربیت کادر متخصص عالی و دوره‌های دکتری، همکاری اساتید و محققان، تبادل تجربه و اجرای طرح‌های مشترک آموزشی و گسترش تعاملات بین‌المللی در چارچوب دانشگاه شبکه‌ای بریکس و شانگهای، برای همکاری مشترک تأکید شد.

واحدی با بیان اینکه ما می‌دانیم که NIU «MPEI» از چه پیشینه تاریخی غنی برخوردار است، اظهار امیدواری کرد: زمینه‌های امیدوارکننده همکاری مشترک را تعیین کرده و تعامل مؤثری را توسعه دهیم. در انتظار تحقق طرح‌های مشترک جدید آموزشی، علمی و پژوهشی بین NIU «MPEI» و ایران هستیم.