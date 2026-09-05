خانواده شهید دکتر علی لاریجانی، با ابراز خرسندی از پخش مستند «بنده خدا»، از زحمات مدیران، تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران شبکه تهران سیما قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی ملاقات تعدادی از مجریان شبکه تهران با خانواده معزز شهید دکتر علی لاریجانی و پخش مستند بنده خدا از شبکه تهران، خانواده معظم شهید، ضمن تشکر و قدردانی، پخش مستند «بنده خدا» را گامی مؤثر در زنده‌نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج سیره اخلاقی و مدیریتی و تربیتی شهید لاریجانی دانستند.

همچنین همسر ایشان با قدردانی از نگاه محترمانه و صمیمانه عوامل شبکه تهران، آن را روایتی صادقانه و ارزشمند از ابعاد شخصیتی همسر شهیدش و مایه دلگرمی خانواده معظم شهدا خواند و بر استمرار چنین برنامه‌هایی در تکریم مقام شهدا تأکید کرد.

مستند «بنده خدا» روایتی از دیدار مجریان شبکه تهران با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی است که یکشنبه ۸ شهریور، ساعت ۲۲ از شبکه تهران سیما پخش و در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه (۹ و ۱۰ شهریور) در چند نوبت بازپخش شد.