به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، یک نفتکش کوچک ایرانی در ۶ مایلی جزیره خارگ امروز ساعت ۸ صبح هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت.

به گزارش منابع محلی این نفتکش صبح شنبه ۱۴ شهریور در محدوده لنگرگاه جزیره خارگ هدف اصابت ۴ پرتاه دشمن آمریکایی قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات اولیه، نفتکش مورد هدف از شناور‌های کوچک بوده و این حادثه تاکنون خسارت جانی به همراه نداشته و کارکنان نفت کش درحال تخلیه هستند

جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت وارده به نفتکش و ابعاد این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.