نفتکش ایرانی در خارگ هدف حمله موشکی قرار گرفت
یک نفتکش ایرانی در جزیره خارگ هدف موشک نیروهای آمریکایی قرار گرفته است.
به گزارش منابع محلی این نفتکش صبح شنبه ۱۴ شهریور در محدوده لنگرگاه جزیره خارگ هدف اصابت ۴ پرتاه دشمن آمریکایی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات اولیه، نفتکش مورد هدف از شناورهای کوچک بوده و این حادثه تاکنون خسارت جانی به همراه نداشته و کارکنان نفت کش درحال تخلیه هستند
جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت وارده به نفتکش و ابعاد این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.
تکمیلی:
حمله تروریست های آمریکایی به ۳ نفتکش ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان
خبرنگار صدا و سیما در جزیره خارگ استان بوشهر:
یک نفتکش ایرانی، صبح امروز در اطراف جزیره خارک هدف حمله ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت که تلفات جانی در بر نداشت.
تصاویر دریافتی هم نشان می دهد در همان ساعت اول حمله، سامانه خنک کننده نفتکش، آتش سوزی بعد از انفجار را خاموش کرده است.
همچنین خبرنگار صدا و سیما در جاسک هرمزگان از حمله ارتش تروریستی آمریکا به ۲ نفتکش در محدوده این شهرستان خبر می ده
یکی از این نفتکش ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود.
خوشبختانه خدمه این دو نفتکش با قایق های نجات به ساحل منتقل شدند.