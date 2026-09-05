به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این رویداد، خدماتی از جمله مشاوره بیمه، مشاوره اشتغال و آموزش‌های پیشگیرانه، خدمات حمایتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و آموزش‌های مهارتی به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.

این برنامه با مشارکت ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، بهزیستی، فنی و حرفه‌ای، فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، جمعیت هلال احمر، استانداری، دفتر امور زنان و خانواده استانداری، مدیریت صندوق بیمه روستاییان و عشایر و با همکاری گروه جهادی علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) ۱۶ و ۱۷ شهریور برگزار می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این رویداد جهادی می‌توانند روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ شهریور از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ با همراه داشتن کپی کارت ملی به کانون فرهنگی-قرآنی علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) واقع در بلوار شهید افتخاری، محله ولکس، خیابان باقرالعلوم ۱ مراجعه کنند.