پخش زنده
امروز: -
پنجمین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» با هدف ارائه خدمات رایگان و تقویت سلامت و توانمندی بانوان، ۱۶ و ۱۷ شهریورماه در رشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این رویداد، خدماتی از جمله مشاوره بیمه، مشاوره اشتغال و آموزشهای پیشگیرانه، خدمات حمایتی، اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی و آموزشهای مهارتی به شرکتکنندگان ارائه خواهد شد.
این برنامه با مشارکت ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، بهزیستی، فنی و حرفهای، فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، جمعیت هلال احمر، استانداری، دفتر امور زنان و خانواده استانداری، مدیریت صندوق بیمه روستاییان و عشایر و با همکاری گروه جهادی علیبنموسیالرضا (ع) ۱۶ و ۱۷ شهریور برگزار میشود.
علاقمندان برای شرکت در این رویداد جهادی میتوانند روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ شهریور از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ با همراه داشتن کپی کارت ملی به کانون فرهنگی-قرآنی علیبنموسیالرضا (ع) واقع در بلوار شهید افتخاری، محله ولکس، خیابان باقرالعلوم ۱ مراجعه کنند.