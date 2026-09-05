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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسانشمالی از آغاز ثبت درخواستهای اکتشاف در سامانه جدید کاداستر (حدنگاری و یا نقشهبرداری ثبتی) معادن بهصورت نمونه در سه استان کشور از جمله خراسان شمالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی کرامتی گفت: با توجه به آمادهسازی بستر فنی و فراهم شدن امکان ثبت ایمن محدودههای اکتشافی، این فرآیند در مرحله نخست در استانهای زنجان، سیستان و بلوچستان و خراسانشمالی اجرا خواهد شد.
وی اظهار کرد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده با دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت درخواست اکتشاف در سامانه کاداستر معادن به آدرس www.cadastre.mimt.gov.ir از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در این سه استان بهصورت نمونه فعال خواهد شد.
کرامتی افزود: راهاندازی این بستر، گام مهمی در تسهیل و شفافسازی فرآیند ثبت درخواستهای اکتشافی است و متقاضیان میتوانند درخواستهای خود را از طریق سامانه کاداستر معادن و در زمان تعیینشده ثبت کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دقیق این فرآیند، خاطرنشان کرد: به منظور حفظ حقوق متقاضیان و فعالان بخش معدن، زمان دقیق آزادسازی ثبت درخواستهای اکتشاف اطلاعرسانی شده است و از متقاضیان درخواست میشود ضمن توجه به زمان اعلامشده، آمادگی لازم برای ثبت درخواست خود را داشته باشند.
وی افزود: اجرای پایلوت این فرآیند در استانهای خراسان شمالی، زنجان و سیستان و بلوچستان، زمینه را برای ارزیابی عملکرد سامانه و شناسایی و رفع احتمالی مسائل اجرایی پیش از توسعه آن در سایر استانها فراهم خواهد کرد.
وی گفت: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز تلاش خواهد کرد با اطلاعرسانی مناسب و همکاری با متقاضیان، اجرای این مرحله از فرآیند ثبت درخواستهای اکتشافی را با دقت و شفافیت دنبال کند.
۳۱ ماده معدنی از ۶۸ ماده معدنی موجود در کشور در خراسان شمالی وجود دارد و میزان ذخیره قطعی معادن این استان یک میلیارد و ۵۸ میلیون تن و میزان استخراج اسمی معادن ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.
سالانه پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن ماده معدنی در استان خراسان شمالی استخراج میشود.