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در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به هند، نشستی با حضور جمعی از تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و هندی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه سفر حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه به هند، نشستی با حضور جمعی از تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و هندی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی به بیان دغدغهها و تجربیات خود در حوزه تجارت دوجانبه پرداختند.
یک تاجر هندی با اشاره به سابقه صدساله تجارت با ایران گفت: «از سال ۱۹۱۹ با ایران در حوزههای مختلف از جمله نفت و الانجی همکاری داشتهایم. هر بار که در تهران به دادگاه مراجعه کردیم، ناامید نشدیم؛ چابکی فرآیند رسیدگی در قوه قضائیه ایران بسیار سریع است و آرای صادره کاملاً منطقی است، در حالی که در هند روند رسیدگی به پروندهها گاهی تا ۲۰۰ سال طول میکشد.»
در ادامه، یک تاجر ایرانی با اشاره به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی، گفت: «بزرگترین مشکل ما در حال حاضر بحث لجستیک است؛ تلاش ما همواره بر این بوده که محصولات باکیفیت ایرانی را با مدیریت کامل زنجیره تأمین و استفاده از هنر و نمادهای ایرانی به دست مصرفکننده هندی برسانیم.»
یک تاجر ایرانی از رئیس قوه قضائیه خواست که برای تسریع در فرآیند رسیدن کالا به دست مردم، پیگیریهای لازم را انجام دهد و افزود: «شما اکنون نماینده ما هستید؛ خواهش میکنم این موضوع را پیگیری کنید.»
یک تاجر هندی از رئیس قوه قضائیه خواست که با سران کشورهای عضو بریکس گفتوگو کند تا راهحلی برای فشارهای موجود بر تجارت پیدا شود و گفت: «نباید در برابر فشارها سر خم کنیم.»
این نشست، که با استقبال فعالان اقتصادی همراه بود، فرصتی برای طرح مسائل و چالشهای پیشروی تجارت ایران و هند و نیز تأکید بر ضرورت همکاریهای بیشتر در چارچوب بریکس فراهم کرد.