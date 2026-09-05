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آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم با ثبت ملی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور، گامی تازه برای صیانت از هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی شهر قم برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور از ثبت ملی آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم به عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد.
علی دارابی با اشاره به ثبت این آیین در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور اظهار کرد: سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم از رویدادهای مهم تاریخی و فرهنگی این شهر است و ثبت این آیین گامی در صیانت از میراث معنوی و هویت تاریخی شهر قم به شمار میرود.
وی افزود: ۲۳ ربیعالاول، همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه س به قم، با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان قم به عنوان روز قم نامگذاری شده است.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: فاصله این روز تا سالروز وفات حضرت معصومه (س) در ۱۰ ربیعالثانی، ایام معصومیه نام دارد.
دارابی گفت: ثبت این آیین به حفظ، مستندسازی و انتقال آن به نسلهای آینده کمک میکند و نشاندهنده توجه به میراث زنده و معنوی جوامع محلی است.
وی تأکید کرد: ثبت میراث فرهنگی ناملموس آیین سالروز ورود حضرت معصومه (س) به شهر قم در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس، اقدامی برای پاسداشت یک رویداد تاریخی و فرهنگی و حفظ پیوند میان میراث، هویت و زندگی مردم است.