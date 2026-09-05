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مهلت ثبتنام غیرحضوری پذیرفتهشدگان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری دستیاری (دامپزشکی) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه تهران تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران اعلام کرد: به اطلاع پذیرفتهشدگان آزمون مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری (دامپزشکی) سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ میرساند: بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) تا شنبه ۱۴ شهریور تمدید شد. پذیرفته شدگانی که موفق به ثبت نام در بازه مقرر نشدهاند، با رعایت موارد مندرج در اطلاعیه شماره ۱ به سامانه reg.ut.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود در اسرع وقت اقدام کنند.