در تیرماه ۱۴۰۵، ۳۷ هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور عرضه شد که سهم عمده آن به گوشت گاو و گوساله اختصاص داشت.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تیرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۳۷ هزار و ۳۱۲ تن انواع گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور عرضه شده است. در این میان، گوشت گاو و گوساله با ۲۱ هزار و ۶۹۹ تن، ۵۸.۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده و بیشترین سهم را در میان انواع گوشت داشته است.

گوشت گوسفند و بره با ۱۲ هزار و ۲۳۴ تن (۳۲.۸ درصد) و گوشت بز و بزغاله با ۲ هزار و ۶۰۶ تن (۷ درصد)، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین ۷۷۳ تن گوشت سایر انواع دام عرضه شده که ۲.۱ درصد از کل تولید را تشکیل می‌دهد.

این آمارگیری همچنین نشان می‌دهد که در تیرماه ۱۴۰۵، میزان عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی نسبت به ماه قبل (خردادماه) حدود ۹ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، مقایسه با تیرماه سال گذشته نشان‌دهنده کاهش ۶ درصدی در تولید کل گوشت قرمز است. با این حال، تولید گوشت بز و بزغاله ۳ درصد و گاومیش و بچه‌گاومیش ۲ درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران در توضیح نتایج این طرح یادآور شده است که بررسی سایر طرح‌های آمارگیری در زیربخش دام نشان می‌دهد بخشی از کشتار دام، به‌ویژه دام سبک، خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود و آمار مربوط به این نوع کشتار در نتایج این طرح لحاظ نشده است.