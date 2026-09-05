برنامه رقابتهای فوتبال دختران کمتر از ۱۷ سال کافا
برنامه زمان بندی رقابتهای فوتبال دختران کمتر از ۱۷ سال کافا ۲۰۲۶ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای فوتبال دختران کمتر از ۱۷ سال آسیای مرکزی ۲۰۲۶ (کافا) با حضور تیمهای ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ۲۲ تا ۲۹ شهریور به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار میشود.
برنامه زمان بندی این مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۴ شهریور
ایران – قرقیزستان / ساعت ۱۴:۳۰
ازبکستان – تاجیکستان / ساعت ۱۷:۳۰
پنجشنبه ۲۶ شهریور
تاجیکستان – ایران / ساعت ۱۴:۳۰
قرقیزستان – ازبکستان / ساعت ۱۷:۳۰
یکشنبه ۲۹ شهریور
قرقیزستان – تاجیکستان / ساعت ۱۴:۳۰
ازبکستان – ایران / ساعت ۱۷:۳۰
ساعت بازیها به وقت تهران است.
تیم فوتبال دختران نوجوان از امروز وارد اردوی متصل به اعزام این رقابتها میشوند و تا ۲۲ شهریور تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری میکنند.