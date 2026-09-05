به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم کاراته کا‌های مازندران با کسب عنوان قهرمانی در سی و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان، بر سکوی نخست ایستادند؛ رویدادی که با حضور ورزشکارانی از ۱۰ استان کشور در قائم‌شهر برگزار شد.

سی و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور سبک شوتوکان، گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان با حضور کاراته کا‌های برتر در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن امام‌علی حبیبی قائم‌شهر به پایان رسید. در این رقابت‌ها، تیم استان مازندران با عملکردی درخشان مقام اول را از آن خود کرد و تیم‌های تهران و خراسان رضوی عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

محمد رضوانی، مسئول برگزاری این رقابت‌ها، اعلام کرد که رزمی‌کاران در دو رشته کاتا و کومیته در اوزان مختلف به رقابت پرداختند و ۳۵ داور برتر کشور قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

وی خاطرنشان کرد که برترین‌های این رقابت‌ها به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت خواهند شد تا ترکیب نهایی ملی‌پوشان کاراته مشخص گردد.

یکی از برجسته‌ترین بخش‌های این دوره مسابقات، گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان بود. در این مراسم، با اهدای لوح سپاس، از مقام شامخ شهدا تجلیل شد و از صبر و بردباری خانواده‌های معظم شهیدان شهرستان قائم‌شهر تکریم به عمل آمد.