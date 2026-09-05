به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال و در محدوده تونل شماره ۱۸ ترافیک سنگین جریان دارد. محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اینکه در محور قدیم بومهن ـ تهران، محدوده جاجرود، ترافیک سنگین و در آزادراه پردیس ـ تهران، محدوده تونل شماره ۴، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.تصریح کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد، همچنین در محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع و در بزرگراه ورامین ـ تهران، محدوده قلعه‌نو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی درباره وضعیت ترافیک سایر محور‌های پرتردد کشور گفت: تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت روان است، همچنین آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان دارند.

وی با اشاره به شرایط جوی محور‌ها افزود: محور‌های شمالی کشور در زمان حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. رانندگان ضمن توجه به وضعیت ترافیکی، با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از تغییر مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.