مردم ایران در یکصد و هشتاد و هفتمین شب تجمعات ، با حضور مستمر در میدان‌ها، ایستادگی خود را در برابراقدامات ضدبشری آمریکا نشان داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ ۱۸۷ شب از حضور مقتدرانه مردم دیار کریمان در خیابان‌ها و میادین و ایستادگی مردم ایران در مقابل جنایات ضد بشری آمریکا در قبال ملت ایران است از بمباران مدرسه در میناب گرفته تا بمباران شهری مردم لامرد با پیشرفته‌ترین بمب‌های ضد نفر و حالا بمباران مجلس عروسی در سیریک ... گذشت.

ارتکاب این جنایات ضد بشری برای افکار عمومی جهان تازگی ندارد چرا که پیش از این نیز شاهد به تبدیل مجالس عروسی مرد مسلمان عراق و افغانستان توسط نظامیان امریکایی و یا نسل کشی مردم غزه از سوی رژیم صهیونیستی با حمایت امریکا بوده‌اند، اما چرا مجامع به اصطلاح مدافع حقوق بشر در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده‌اند؟