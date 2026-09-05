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ادارهکل آموزش و پرورش استان مرکزی: ظرفیت رشتههای نظری نه کاهش یافته و نه افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: امسال تفاهمنامه سال گذشته میان آموزشوپرورش استان و وزارت آموزشوپرورش مبنای ثبتنام دانشآموزان قرار گرفته و ظرفیت رشتههای نظری نه کاهش یافته و نه افزایش داشته است. دانشآموزانی که اولویت «الف» را کسب کردهاند، در اولویت ثبتنام قرار دارند و برای سایر دانشآموزان نیز با توجه به ظرفیت موجود، اولویت «ب» در نظر گرفته شده است.
پیرحسینلو افزود: برخی دانشآموزان با وجود برخورداری از شرایط تحصیل در رشتههای نظری، به دلیل تکمیل ظرفیت در اولویت «ب» قرار گرفتهاند و عنوان ذخیره برای آنها ثبت شده است. بیشترین تقاضا در میان دانشآموزان مربوط به رشته تجربی است، اما سیاست هدایت تحصیلی کشور بر توزیع متوازن دانشآموزان و تقویت رشتههای فنیوحرفهای و هنرستانها استوار است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان مرکزی ادامه داد: حدود ۳۰۰ دانشآموز پس از کسب اولویت در رشتههای نظری، در هنرستانها و رشتههای فنی ثبتنام کردهاند و ظرفیت آنها برای استفاده سایر متقاضیان آزاد شده است. بنابراین، هیچیک از دانشآموزانی که اولویت «الف» رشتههای تجربی، ریاضی و انسانی را به دست آوردهاند، از ثبتنام بازنماندهاند.
پیرحسینلو با اشاره به اعتراض برخی خانوادهها گفت: آموزشوپرورش در کنار توجه به علاقه دانشآموزان، باید نیازهای آینده کشور به نیروی انسانی متخصص در حوزههای فنی و صنعتی را نیز در نظر بگیرد. هدایت بخشی از ظرفیت دانشآموزان به سمت رشتههای فنی و مهارتی میتواند از سرخوردگی تحصیلی آینده جلوگیری کرده و پاسخگوی نیازهای بازار کار باشد.
او هدایت تحصیلی را دارای مبنای کارشناسی و قانونی دانست و ابراز داشت: این فرآیند براساس نمرات دروس اصلی، آزمونهای رغبت و توانایی، نظر والدین و ارزیابی مدرسه انجام میشود و مراحل آن از سوی بازرسی کل کشور و معاون دادستان مورد بررسی قرار گرفته است. ظرفیت رشتهها نیز براساس ضوابط و سهمیههای مصوب تعیین میشود و صنعتیبودن استان، مبنای افزایش ظرفیت رشتههای فنی نیست.