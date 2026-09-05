پخش زنده
امروز: -
اصفهان در پاییز امسال میزبان پنج رویداد بینالمللی گردشگری سلامت و سرمایهگذاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به شکلگیری رویدادهای متعدد بینالمللی در استان گفت: اصفهان در پاییز پیش رو میزبان پنج رویداد بینالمللی است و ضروری است دستگاههای اجرایی مربوط، تقسیمکار را به مصوبات عملیاتی تبدیل کنند.
داود آبیان افزود:در کنار توسعه گردشگری داخلی و معرفی محصولات متنوع گردشگری استان، تمرکز اصلی بر شناسایی و فعالسازی بازارهای جهانی و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده اصفهان در عرصه بینالمللی قرارگرفته است.
وی با اشاره به برگزاری رویداد بینالمللی گردشگری سلامت با حضور کشورهای عضو اکو ادامه داد: برای برگزاری این رویداد، جلسات تخصصی برگزارشده است و باید دستگاههای مسئول بر اساس وظایف تعیینشده، وارد مرحله اجرای عملیاتی شوند.
معاون گردشگری استان یکی از محورهای مهم این رویداد را فعال شدن ظرفیت گردشگری سلامت استان دانست و گفت:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید در معرفی و فعالسازی ظرفیت بیمارستانهای دارای مجوز IPD مشارکت جدی داشته باشد؛ در حال حاضر ۴۸ بیمارستان دارای IPD در استان شناساییشدهاند و انتظار میرود دانشگاه علوم پزشکی با تشکیل جلسات و کارگروههای فنی، این ظرفیت را بهصورت عملیاتی وارد چرخه گردشگری سلامت کند.
آبیان همچنین بر نقش وزارت امور خارجه در توسعه بازارهای هدف گردشگری سلامت تأکید کرد و افزود: هماهنگی با سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دعوت از هیئتهای خارجی و تسهیل ورود میهمانان بینالمللی ازجمله اقداماتی است که ضروری است با جدیت دنبال شود.
وی بابیان اینکه دسترسی هوایی همچنان یکی از چالشهای مهم گردشگری اصفهان است، ادامه داد: توسعه کریدورهای هوایی، افزایش روزهای پروازی و برقراری پرواز از مقاصد و بازارهای هدف، از الزامات اصلی توسعه گردشگری بینالمللی استان به شمار میرود و دستگاههای حملونقل و فرودگاه باید در این خصوص نقش مؤثری ایفا کنند.
معاون گردشگری استان از برنامهریزی برای میزبانی اصفهان از کشورهای عضو بریکس در حوزه حکمرانی هوشمند گردشگری خبر داد و گفت: مدیریت مقصد یکی از محورهای مهم این رویداد است و تلاش میکنیم اصفهان بهعنوان نخستین استان، سازمان مدیریت مقصد را برای حضور منسجم کنشگران و فعالان این حوزه شکل دهد.
آبیان بر ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی و اقتصادی استان در این رویداد تأکید کرد و ادامه داد: اتاق بازرگانی و شهرداری اصفهان باید حضور مؤثری در این رویداد داشته باشند و شهرداری نیز در آمادهسازی شهر، فضاسازی شهری، برندینگ و ایجاد بستر مناسب برای برگزاری رویدادهای بینالمللی نقشآفرینی کند.
وی همچنین از آمادهسازی اصفهان برای میزبانی رویدادی بینالمللی با حضور گسترده کشورهای خارجی خبر داد و گفت: این رویداد برای نخستین بار در ایران برگزار میشود و با دریافت مجوزهای داخلی و گواهیهای بینالمللی، اصفهان در آذرماه میزبان نمایندگان ۶۸ کشور، ۱۲۰ فستیوال بینالمللی و ۶ کارگردان برجسته جهان است.
معاون گردشگری استان این رویداد را فرصتی کمنظیر برای بازاریابی بینالمللی اصفهان دانست و افزود: برگزاری این رویداد میتواند ظرفیت معرفی اصفهان را در سطح جهانی به شکل گستردهای افزایش دهد و با استفاده از ظرفیت تبلیغاتی و رسانهای آن، میلیونها دلار صرفهجویی ارزی در هزینههای بازاریابی خارجی برای کشور و اصفهان ایجاد کند.
آبیان با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری اصفهان در آذرماه، گفت: پس از رکودی که بهواسطه شرایط موجود در کشور بر حوزه گردشگری حاکم شد، اصفهان در آذرماه میزبان نخستین نمایشگاه بینالمللی گردشگری کشور در این دوره خواهد بود تا با حضور گسترده کنشگران گردشگری و در سطح استانداردهای بینالمللی ظرفیتهای تولید محتوایی و محصولات جدید گردشگری استان معرفی شود.