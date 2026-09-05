آراد مهدی‌زاده، شناگر قمی، با کسب دو مدال طلای مسابقات انتخابی جهانی چین ۲۰۲۶ در اصفهان، گام بلندی برای رسیدن به ترکیب نهایی تیم اعزامی برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی‌زاده در مسابقات انتخابی جهانی چین ۲۰۲۶ که به میزبانی اصفهان برگزار شد، در هر دو ماده ۵۰ و ۱۰۰ متر قورباغه با ثبت بهترین عملکرد و لمس زودتر دیواره استخر نسبت به رقبای خود، عنوان نخست را به دست آورد و صاحب دو مدال طلا شد.

این شناگر قمی با درخشش در هر دو ماده، عملکرد قابل توجهی در رقابت‌های انتخابی داشت، اما برای قطعی شدن حضور در مسابقات جهانی چین، یک مرحله تعیین‌کننده دیگر پیش روی او قرار دارد.

تیم منتخب این رقابت‌ها اول مهرماه به باکو اعزام می‌شود و شناگران در این مرحله فرصت دارند رکورد‌های تعیین‌شده را به ثبت برسانند.

بر اساس برنامه این رقابت‌ها، شناگرانی که در باکو موفق به ثبت رکورد‌های موردنظر شوند، برای حضور در مسابقات جهانی چین ۲۰۲۶ انتخاب خواهند شد.

به این ترتیب، اصفهان برای آراد مهدی‌زاده با کسب دو مدال طلای ارزشمند همراه شد و باکو به ایستگاه تعیین‌کننده این شناگر قمی برای رسیدن به ترکیب نهایی تیم اعزامی به مسابقات جهانی چین تبدیل شده است.