به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و فنی مرزبانان پایگاه دریابانی ماهشهر از قصد فردی با هویت معلوم برای ورود یک محموله مهمات غیرمجاز به کشور از طریق دریا در حوزه استحفاظی شهرستان ماهشهر مطلع شدند.

️وی افزود: تیم‌های عملیاتی و اطلاعاتی پایگاه دریابانی ماهشهر با هماهنگی مقام قضایی و همکاری پاوای انتظامی استان، به‌سرعت وارد عمل شده و با حضور در یکی از بنادر هندیجان و بررسی شناور‌های موجود، موفق شدند یک فروند شناور فاقد مدارک را شناسایی و مورد بازرسی قرار دهند.

فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: در بازرسی دقیق از این شناور، این مقدار فشنگ جنگی غیرمجاز که به‌صورت ماهرانه در قسمت‌هایی از شناور جاساز شده بود، کشف شد. ️

وی با بیان اینکه قاچاقچیان با دپوی این محموله در شناور، در انتظار فرصت مناسب برای انتقال آن به داخل کشور به دور از چشم ماموران بودند ادامه داد: با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی مرزبانان، این اقدام پیش از ورود محموله به کشور شناسایی و خنثی شد.

سردار سفیدپوست اظهار کرد: اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان قاچاق این محموله ادامه دارد و مرزبانان استان خوزستان با هرگونه تلاش برای ورود غیرقانونی سلاح و مهمات به کشور، قاطعانه برخورد خواهند کرد.