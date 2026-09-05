

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۶ صبح روز شنبه، ۱۴ شهریورماه حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در بلوار گلریزان به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۸ به محل حادثه اعزام و عملیات اطفاء حریق را آغاز نمودند. امدادگران سازمان آتش نشانی همزمان با عملیات مهار آتش سوزی، دو نفر از ساکنان درون منزل را که بدلیل دودگرفتگی، محبوس شده و در محیط خطر قرار داشتند به بیرون از ساختمان و محل امن منتقل نمودند.

علت حادثه در دست بررسی است.