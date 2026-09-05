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در اقدامی برای پیشگیری از لو رفتن موقعیت نیروهای نظامی، ارتش و نیروی هوایی ایالات متحده شناسههای تبلیغاتی (Advertising IDs) را در موبایلها و رایانههای نظامی غیرفعال کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، این اقدامات امنیتی در پی فشارها و نامههای «ران وایدن»، سناتور آمریکایی، صورت گرفته است. ارتش آمریکا در پاسخ به این نگرانیها اعلام کرد؛ شناسههای تبلیغاتی روی دستگاههای اندرویدی و آیفون را دستکم از فوریه ۲۰۲۶ بهطور پیشفرض غیرفعال کرده است. همچنین، نیروی هوایی و فرماندهی عملیات ویژه آمریکا (U.S. Special Operations Command) تایید کردند، این قابلیتها را روی رایانههای مجهز به ویندوز و تلفنهای همراه خاموش کردهاند.
بر اساس اسناد منتشر شده، ارتش آمریکا مسدودسازی شناسههای تبلیغاتی در رایانههای ویندوزی را از سال ۲۰۲۶ آغاز کرده بود. دلیل این اقدام، خطر جمعآوری و فروش دادههای مکانی توسط شرکتهای تبلیغاتی است؛ دادههایی که میتوانند توسط دشمنان برای ردیابی دقیق و هدفگیری نیروهای نظامی در مناطق جنگی مورد استفاده قرار گیرند. با وجود این تاییدات، نیروی هوایی و فرماندهی عملیات ویژه از ارائه جزئیات بیشتر درباره زمان دقیق و نحوه اجرای این محدودیتها خودداری کردهاند.