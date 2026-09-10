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در شمالیترین نقطه استان اردبیل جایی که مرزهای ایران اسلامی به جمهوری آذربایجان میرسد، امنیت و آرامش، حاصل حضور شبانهروزی مرزبانانی است که با چشمانی بیدار، از مرزهای کشور پاسداری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، در شمالیترین نقطه استان اردبیل جایی که مرزهای ایران اسلامی به جمهوری آذربایجان میرسد، امنیت و آرامش، حاصل حضور شبانهروزی مرزبانانی است که با چشمانی بیدار، از مرزهای کشور پاسداری میکنند.مرزبانانی که حتی در سختترین روزها، مرخصی هم نمی روند تا امنیت برقرار باشد و کشاورزان و تولیدکنندگان مغان، با خیالی آسوده به کار و تلاش خود ادامه دهند.
شاهین اسماعیلی، فرمانده مرزبانی استان با اشاره به نقش مرزبانان در تأمین امنیت پایدار، بیان کرد: این مرزبانان با دقت و حساسیت و پایش مستمر، سعی میکنند تا امنیت پایدار را در مناطق مرزی برقرار کرده و شرایط بهتری را در حفظ امنیت و آرامش در مرزهای استان اردبیل نظارهگر باشیم.
وی با اشاره به تبلیغات دشمن برای ناامن جلوه دادن مرزهای ایران، تصریح کرد: برخلاف تصور و تبلیغات دشمن که قصد دارد مرزهای ایران را ناامن جلوه دهد، در معنای واقعی، مردم بهویژه مرزنشینان ما با آرامش کامل در مرزها زندگی کرده و فعالیتهای روزانه خود را انجام میدهند.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل با تأکید بر بهبود شرایط مرزها، خاطرنشان کرد: ما شرایط بهتری را نسبت به گذشته در مرزها شاهد هستیم و امنیت و آرامش، حاصل تلاش شبانهروزی مرزبانانی است که مجاهدانه در این سنگر فعالیت کرده و اقدامات شایستهای را انجام میدهند.
اسماعیلی با اشاره به استفاده از تجهیزات مدرن برای مراقبت از مرزها، افزود: ما در مناطق مرزی، در کنار تأمین امنیت و پایداری این موقعیت ارزشمند و خطیر، سعی کردیم تا از تجهیزات مدرن برای مراقبت از مرزها استفاده کرده و به هر شکل ممکن، دفاع از مرزها را با تأمین امنیت و آرامش کامل مهیا کنیم.
وی با اشاره به همراهی مرزنشینان با مرزبانی، ادامه داد: خود مرزنشینان نیز بهترین قوت قلب برای فعالیت مرزبانی هستند و با اقدامات حمایتی، سعی میکنند تا مرزبانان ما را مورد حمایت و همراهی بیشتر قرار دهند.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل در پایان با اشاره به هوشیاری مجموعه مرزبانی، تصریح کرد: این آرامش و امنیتی که در مرزها به وجود آمده است، حاصل هوشیاری تمامی مجموعه مرزبانی است که به نوعی با وجود سختی کار و تنگناهای زندگی، شرایط را به نحوی مهیا کرده تا کوچکترین خطری متوجه مرزهای ما نشود.